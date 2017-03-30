千葉火鍋4月促銷 平日第二人5折

迎接四月全省千葉火鍋祭出「省錢終極戰」特別活動企劃(中華店、桃園店、基隆店不適用)，即日起至4/28止(連續假日、假日不適用)結帳時憑臉書EDM，成人開鍋第二人享有5折優惠，超值優惠邀請消費者四月揪家人、好友逗陣吃千葉。

此外，4/17日起至日5/12至千葉店，只要和小千小葉拍照打卡，有機會抽中BH高級按摩椅乙台，還有超過百樣BH超值商品，打卡就有機會免費帶回家。

千葉火鍋食材新鮮多樣化，的食材，不僅肉品、海鮮、蔬果、火鍋料多達100種，還有高達10種以上獨家湯頭，另外有超過5個各式料理區，如：隨季節更換的熟食料理區、手做茶飲吧、沙拉吧、鐵板燒區和多樣、飲料、冰品、甜點區，以自助不限量吃到飽的形式，讓喜歡吃火鍋的老饕自行挑選享用。

同時，千葉並不定期推出假日歡樂活動，打造快樂的用餐環境。詳情可洽千葉火鍋官網或臉書查詢。

(工商)