「竹跡─當代國際竹藝展」看9國藝術家飆創意

當代國際竹藝展現場。（台北當代工藝設計分館提供）

「可使食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗」北宋大詩人蘇東坡如是說！美麗的竹象徵高節、幽雅，直到現在仍是許多藝術家創作的好題材！國立台灣工藝研究發展中心自即日起至7月16日於南海路台北當代工藝設計分館舉辦2017「竹跡─當代國際竹藝展」，該展集結來自台灣、日本、泰國、法國、義大利、丹麥、德國、英國、巴西9國藝術家與設計師及品牌等近百件作品，呈現豐富多元的竹藝創作。

此次展出內容分為竹裝置藝術、竹纖維藝術、當代竹藝三大項，分別展現竹藝術創作的精神性、竹纖維創作的細膩度、竹融入生活的當代設計。展場規劃設計以清朝詩人王慕蘭《外山竹月》這首詩的意境為主軸，詩中所描述的深山之月穿透竹林的氛圍，將再現於展示空間中。

另邀請不同國家之當代竹藝家及參展，如法國竹裝置藝術家Laurent Martin-Lo，裝置藝術作品宛如雕塑品，其曲線與張力如同一首美妙樂曲的動人旋律與共鳴。日本當代代表性竹藝師本田聖流與中臣一，師生作品表現日本職人縝密工藝技巧，並具流線及結構性律動。另有知設計師菲利普史塔克(Philippe Starck)設計扶手椅「Costes Chair/竹製特別版」、倫敦設計師葉偉榮(Kenyon Yeh)設計「Jufuku Stool」等。

台灣部分則展出Yii、Hand in Hand品牌精彩成果，以及由國內外設計師與台灣竹藝師跨界合作之作品，如由德國設計師Konstantin Grcic與台灣陳高明工藝師合作之「43(懸臂椅)」；由日本設計師Nendo與台灣邱錦緞工藝師合作之「鐵竹椅(禪椅)」；由台灣周育潤設計師及蘇素任工藝師合作之「高竹凳」；另結合學生與工藝師將工藝技術運用於創意設計的相關計畫如工藝新趣。另有台灣竹藝家與品牌創作品、工藝中心辦理工藝競賽得獎作品及竹研究會會員作品等。

期盼藉此機會與台灣當代竹藝產生對話並進行交流，一同窺見當代竹藝創作的概念思維與樣貌，具藝術美學和複合媒材實驗性質的結合展現，以及工藝與設計跨界媒合之成果等。

另展覽期間規劃3場系列講座，由日本、法國、台灣的藝術家與設計師，分享日本竹藝史、竹創作及竹設計；另規劃2場手作課程，利用竹編織的技法、竹特性的運用，製作巧藝的花藍及夜燈，適合對設計、工藝、生活美學有興趣的民眾參與，期盼為當代竹藝之發展留下美好的竹跡。

「竹跡─當代國際竹藝展」

日期：2017年03月29日至2017年07月16日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

地點：台北當代工藝設計分館四樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)