柯文哲抵印度 驚訝工人露宿機場外路邊

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因飛機誤點，台北市長柯文哲昨天深夜抵達印度，展開4天行程。他今天凌晨在駐印度代表田中光陪同下走出海關，雖然拒絕受訪，但對機場外走道沿路坐臥著工人感到驚訝。

由於飛機誤點逾半小時，柯文哲所率台北訪問團昨天深夜11時30分以後抵達印度，駐印度代表田中光並在機場接機。

根據目擊者轉述，可能是坐飛機的時間過長有些疲勞，柯文哲走出飛機艙門時身體曾一度搖晃，不過在見到田中光等人寒暄時，則未顯疲態，精神奕奕。

由於柯文哲堅持等候所有人拿到行李後一起走出海關，因此正式入境印度已經是今天凌晨零時以後。

首次訪問印度的柯文哲，在等候其他團員時，由田中光向柯文哲介紹印度的概況。

對印度街頭經常可見睡在路邊的遊民和工人，柯文哲在走出機場前往交通工具接駁區時，看到走道旁草地上三更半夜躺著、坐著許多工人時，顯得很驚訝，並脫口而出說：「他們怎麼睡這邊？」同時多看了幾眼。

柯文哲所率台北訪問團30日上午展開4天行程，首日除晚間在泰姬瑪哈飯店舉辦台北旅遊發布會和台北觀光之夜，向印度推廣台北觀光外，白天的行程主要是參訪甘地紀念館、世界文化遺產古達明那塔等景點。

31日，柯文哲將出席委託中華民國對外貿易發展協會協助舉辦的台北與新德里產業布局論壇，邀請100多間印度智慧城市、資訊科技、電子商務等領域企業的代表，與台北相同領域企業代表交流和對話。

據透露，柯文哲也將在論壇中與北德里市政機構（The North Delhi Municipal Corporation）市長（Mayor，由中央政府任命，相當於台北市的區長）對話。

柯文哲之後還將拜會印度理工學院德里分校（IIT Delhi）、印度位列前3大電子商務公司的Snapdeal總部，並體驗印度瑜伽。1060330

(中央社)