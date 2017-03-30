MLB》滿壘連飆2K 郭泓志霸氣解危

生涯7度動刀的郭泓志，以35歲之齡尋求重返大聯盟的機會，熱身賽表現還不賴。(美聯社資料照)

(09:05更新 補充郭泓志面對逐一打者內容)教士隊台灣左投郭泓志，今天在大聯盟熱身賽9局下面對白襪隊打者，在滿壘情況下，連續送出2張老K，漂亮下莊，助球隊未失分，教士和白襪終場以9比9打成平手。

郭泓志9局下登板，先讓首名打者擊成滾地球出局，但控球突然走鐘，對今敲2分炮的戴莫尼可(Nicky Delmonico)投保送，再被寇爾(Alex Call)敲二壘打，下棒再投保送，擠成滿壘，先三振1人，面對剛敲2分彈的彼得(Jake Peter)，再度飆K解危。

郭泓志今後援1局，被敲1安，送出2三振、2保送，最終無失分。郭泓志生涯7度動刀，今年和教士簽小聯盟合約，希望以35歲之齡，再度重返大聯盟；熱身賽出賽2場，3局無失分，自責分率是完美的0，但4次保送是隱憂。

(中時電子報)