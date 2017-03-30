伊凡卡將成白宮正式員工 但不支薪
美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)宣布將成為父親、美國總統川普(Donald Trump)的特別助理、但不會領薪水，試圖降低外界對她可能不會遵守公務人員道德規範的擔憂。
根據美國ABC News新聞台，伊凡卡在聲明中說她聽說有些人對她在提供總統建議時、可能會無法遵守公務員規範感到憂慮，因此她會成為白宮辦公室不支薪的員工，並且和其他聯邦政府員工遵守一樣的規範。伊凡卡過去幾周不斷引發外界擔憂，尤其是在她獲得白宮安檢許可，又在白宮西廂獲得一間辦公室後。
白宮對伊凡卡正式成為員工之一也相當高興，表示這將進一步提升白宮的道德規範、透明度等，並增進她為美國大眾尋求更多政策利益的機會。伊凡卡不是家族中唯一擁有官職的人，其夫庫什納(Jared Kushner)已經擔任總統的高級顧問。
雖然伊凡卡現在才正式成為政府員工，但是她已經是白宮常客，不只是在川普上任典禮上短暫出現，也出席各式政府閉門會議和與外國領導人的會談。截至目前為止，她已經參加過政府和加拿大總理特魯道(Justin Trudeau)、以色列首相班傑明·納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)和德國總理梅克爾(Angela Merkel)的會談。
(中時電子報)
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