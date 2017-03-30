黑心肉醜聞 巴西提高違規凍肉工廠刑罰

我要評比

巴西農業部長馬吉今天指出，新的「工業及動物來源產品衛生檢驗條例」，將對1年內犯下3次非常嚴重違規事項的冷凍食品工廠吊銷營業執照。

馬吉（Blairo Maggi）指出，以前的法規沒有規定辦理註銷「聯邦檢驗局」（SIF）登記號碼，冷凍食品工廠只能被查封，但不會失去SIF註冊登記號碼，「唯有註銷登記號碼，冷凍食品工廠才不可以在巴西國內外銷售所生產的肉類。」

上述有關巴西農牧稽查專員活動規定的更新，由巴西總統泰梅爾（Michel Temer）在總統府儀式中簽署法令生效。

泰梅爾在儀式中還簽署1項臨時命令，將針對冷凍食品工廠科處的最高罰金，從巴西幣1萬5000元調高至50萬元。

巴西聯警17日揭發農業部稽查專員涉嫌收受冷凍食品工廠賄絡，對衛生檢驗認證放水，以及在國內外銷售過期過摻假肉類，引起嚴重食品安全問題後，當地政府即積極採取措施，加強稽查工作。

巴西聯警的檢舉在全世界造成迴響，導致多個巴西肉類主要購買國取消進口，如中國大陸、智利和埃及，但它們都已減少對巴西肉類進口設限，恢復允許輸入巴西產品。

俄羅斯今天則宣布取消進口兩家被調查的冷凍食品工廠生產的肉類。

目前在巴西的歐洲聯盟衛生和食品安全執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis），今天與馬吉會議後表示，歐盟正在研究對巴西產品的輸入採取更嚴格的措施，如加強文件資料檢查。

巴西爆出黑心肉貪腐機制醜聞後，歐盟即限制21家被調查的冷凍食品工廠產品的輸入。1060330

(中央社)