美福飯店慶周年 彩匯Buffet享4送1

美福大飯店慶周年，彩匯自助餐廳推出享4送1促銷。（圖／美福飯店）

美福飯店館內palette彩匯自助餐廳，為歡慶飯店開幕屆滿一周，特於4月推出「彩匯樂享四送一」，午茶迷期待已久的「繽紛午茶」自助饗宴亦同步開賣，由專業廚藝團隊將美福集團嚴選的肉品搭配各地新鮮食材，調配出各式無國界料理。

「繽紛午茶」自助饗宴提供各式豐富餐點以及美福引以為傲的嚴選肉品，西班牙伊比利豬肋排及美國牛小排於現切餐檯區提供無限品嚐，還有午茶必吃品項，可DIY水果餡的法式千層派、可自選內餡的墨西哥捲餅，再搭配繽紛耀眼的各式夢幻甜點，午茶價每位980+10%；晚間餐期還可品嚐自3/15開賣即廣獲好評的「和牛放題 暢饗無限」頂級和牛料理，歡慶周年美食攻勢不停歇。

美福於4/1-4/30加碼鉅獻「彩匯樂享四送一」，週一至週四消費彩匯自助午、晚或下午茶皆可享四人同行一人免費。

彩匯「繽紛午茶」自助饗宴提供有國人最愛的海鮮與現切美福肉品等料理，包括日式生魚片、手作花壽司、季節海鮮吧、美福牛肉麵、精選港點、鮮蒸時蔬、主廚熱菜與窯烤披薩等佳餚。

彩匯主廚謝金龍於現切餐檯區準備了鮮嫩多汁的西班牙伊比利豬肋排，以及美國牛小排讓賓客們無限暢饗，並於多國料理區提供有現點現做的異國美食，賓客品嚐得到師傅現做的墨西哥煎餅，煎餅軟中帶有鍋煎後的脆度，佐餐搭配以秘製香料烹調的雞肉與起士，香料味帶出濃濃的異國風味。

彩匯下午茶則標榜將單純的取餐，加了些互動與趣味。多國料理區的餐檯上可見鹹紅豆泥、酪梨醬、墨西哥辣椒、生菜葉等多種不定期變換的配料，賓客們可依喜好包捲入墨西哥餅。想要變換一下的賓客，亦可搭配以肉桂、八角、丁香及香菜籽所烹煮的香料飯。

為增加用餐樂趣，點心房黃伯欽主廚特別於下午茶時段，增加了DIY手作法式千層派，賓客可自餐檯上多款水果配料及果醬自由選搭。黃主廚表示「香酥、脆口的千層派皮，是採用法國發酵奶油及麵粉，以法式反轉折疊酥皮法，費時三天製作而成，相當費工耗時。」為避免派皮受潮，均採當日現烤，食用搭配當日現作的馬達加斯加香草卡士達醬。為保持最佳的品嚐口感，主廚建議賓客們於一小時的賞味時間內食用。

豐盛的午茶，滿足挑剔的味蕾，多彩多變的餐點繽紛了視覺的享受。除了「和牛放題 暢饗無限」、「繽紛午茶」自助饗宴，彩匯豐盛的活力自助早餐，於4/1-6/30推出「元氣加碼」優惠活動，每位原價860+10%的早餐，延續先前廣受迴響的每位600+10%優惠價格，為歡慶美福周年優惠範圍不設限，於餐點中加碼推出「澳洲9+和牛漢堡排襯黑松露嫩蛋」、「澳洲9+和牛起司堡佐黑松露洋芋」及「酥炸軟殼蟹襯黑松露嫩蛋佐龍蝦醬」供單點品嚐，元氣價每份300+10%。

(工商)