新北「返轉農學堂」開學！拚觀光、護海洋生態

當地導覽人員王淑美女士帶領學員村導覽。（新北市漁業處提供）

自2月10日「返轉農學堂」開學宣告以來，歸漁返鄉計畫已舉辦共計五場次「創業小聚」及「走讀漁村」，而企劃書也在106年3月17日截止收件，預計於4月上旬選出3組優良團隊，提供為期6個月的學習輔導；同時，隨著海洋防衛隊以及貢寮產業聯盟漸漸成形，也預告了本市對於漁業永續及海洋保育的決心。

農業局長李玟表示，此次歸漁返鄉企劃書提案到3月17日截止，一共6組創業團隊投稿，團隊遍布各項產業，背景涉及旅遊、水產生鮮電銷、餐飲等，有些團隊本身已有既定市場基礎，可快速投入當地產業。

6組創業團隊企劃內容舉凡以社區接待模式發展「一日漁夫」休閒漁業、到貢寮鮑魚養殖池走一趟「產地旅行」，推廣「食農教育」；此外，亦有團隊希望透過營隊假期方式，辦理「海洋教育」，建立民眾海洋意識、親近海洋文化，達到寓教於樂之目的。

提出「物產直售站」，讓在地產物能達到地產地消的目的，另有一組提案則欲透過搭建「網路主題平台」，協助串連起在地產業，形成農漁業旅行的資訊站；以上團隊將共同打造「貢寮青年之在地品牌」，將可能化為成功案例。

4月初審，貢寮卯澳新創意

本計畫預計四月初會同專家及產業相關人員針對主題之契合性（30%）、完整度（25%）、創新性（20%）以及未來可行性（25%）等進行評審。預計將選出3組優良企劃團隊進入決審，並提供團隊每月1萬元的「歸漁青年實習金」，共計6個月！

決審則會針對初審選出3組團隊之創業企劃書「執行程度」，進行可行性之評審，決審選出1-2組優勝後，將依優勝者需求，安排至國外見習，增進優勝者的視野及計畫的執行能力。

有人在批踢踢八卦板貼照發文指出，台北明明是首都，但市容看起來卻超落後，這是為什麼？對此，鄉民的超中肯回應，讓一票鄉民讚翻。

(中時電子報)