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蔡依林「內衣外穿」超前衛 網：姐可以這樣見孔劉

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蔡依林穿搭品味相當國際化，幾乎走在時尚尖端。(圖/蔡依林臉書)
蔡依林穿搭品味相當國際化，幾乎走在時尚尖端。(圖/蔡依林臉書)

「呸姐」蔡依林穿搭技巧高超，時尚品味更是受到國際認可，日前曬出一張「內衣外穿」的照片，前衛時尚風格令大批網友驚豔，也在網路掀起討論熱潮。

蔡依林新專輯進度引起歌迷關切。(圖/本報系資料照)
蔡依林新專輯進度引起歌迷關切。(圖/本報系資料照)

照片中，蔡依林身穿粉紅色帽T，中空裝露出結實腹肌，以及令人稱羨的小蠻腰，其中破損牛仔褲搭配尖頭巫女靴，時尚指數更是破表，不過將白色內衣外穿，搭配幾乎整身粉色行頭，更是令網友大為驚艷，直呼「姐穿這樣太令人害羞」、「只有姐撐得起這時尚」。

偶像孔劉即將來台，蔡依林日前曾霸氣嗆聲各位太太們「各憑本事」，對此則有網友建議就穿這造型去參加見面會，絕對會讓男神留下最深刻印象。

(中時電子報)

關鍵字：蔡依林
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