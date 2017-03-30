日相安倍：台灣是重要夥伴
「日本經濟新聞」報導，日本首相安倍晉三昨天在首相官邸（行政中心）與上週到台灣訪問的執政黨自民黨青年局長鈴木馨祐會談時表示，台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。
鈴木於本月18至20日率國會及自民黨青年局重要幹部訪問台灣，拜會了總統蔡英文、副總統陳建仁等人。鈴木昨天到首相官邸拜會安倍，報告他與總統蔡英文的會談內容。
鈴木在與安倍會談之後，對媒體表示，首相安倍說：「台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。希望以青年局為核心，好好地加強關係。」
日經報導說，有關台日關係，本月25日，日本總務副大臣赤間二郎訪問台灣，出席宣傳日本地方魅力的活動。蔡英文於本月21日在她的推特（Twitter）上以日文寫著：「希望台灣與日本的年輕政治家能手牽手，一起深化交流。」宣傳台日友好。
對於赤間訪問台灣，中國外交部已對日本政府提出抗議。
赤間是台灣與日本在1972年斷交後，最高層級的日方官員訪台進行公務。本月28日，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上表示，日本與台灣是擁有緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴。1060330
(中央社)
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