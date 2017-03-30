美日聯手提升對台關係 意在測試習近平
川習會下週登場，美、日兩國近期卻極有「默契」，連串作為彰顯與台灣關係提升。如此反其道而行的作法，美國媒體分析，美日是刻意測試北京底線。
上週，中華民國駐美代表高碩泰在美國國務院舉辦的對抗伊斯蘭國（IS）會議中，與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）同台合影，而中方沒有派出代表；日本也派總務副大臣赤間二郎訪台，為近半個世紀以來層級最高的訪台官員。
美國《彭博》報導，邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出，日本派出副部長級官員訪台，可能事先「與美方協調過」；至於高碩泰出席反伊斯蘭國會議則代表「美、台關係實質升級，即使是一小步」。
川普提名的美國貿易代表人選萊特海澤（Robert Lighthizer）上週也對審核他任命案的參議員說，他要「制定1項貿易和投資政策，來促進比較密切的對台雙邊關係」。
研究中美關係的新加坡國立大學教授黃靖告訴彭博，習近平與川普會面的第一要務，就是要求川普再次確認美方以往的對台政策。
黃靖說：「會見川普對習近平而言具有高風險，如果能有實質成果，習近平最希望的是由川普親口對外重申一個中國政策，並重覆提勒森訪問大陸時所說，雙邊關係應以合作而非對抗為基礎。」
(中時電子報)
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