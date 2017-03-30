38歲洋投羅曼 傳回鍋中信兄弟

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中信兄弟洋投艾迪頓確定加盟韓職樂天巨人後，傳出38歲的羅曼(Orlando Roman)將回鍋。兄弟領隊楊培宏受訪時不願證實，只說:「都有可能，下周一就知道了。」

羅曼是兄弟象2010年奪冠功臣，隔年繳出16勝，拿下勝投、三振雙冠王。2012年他加盟日職養樂多隊，去年他重返中職加盟桃猿，戰績12勝7敗，自責分率4.64。

羅曼今年經典賽代表波多黎各隊，8強戰對多明尼加，先發2.1局，被敲3支安打、失1分。羅曼球速仍有150公里，拿手球路有滑球、變速球。

(中時電子報)