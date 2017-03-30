蔡正元：不能違背歷史真相 否則柯文哲不如一個屁

國民黨稱帶來黃金才促成台灣經濟發展，柯P表示「放屁」。（圖/美聯社）

日前柯文哲在接受採訪時表示，過去國民黨稱台灣經濟狀況很差，是他們帶來的黃金，才促成台灣的經濟發展，「這叫放屁」。對此，國民黨政策會執行長蔡正元，反擊「人性墮落的必然，但也不能違背歷史真相，否則柯文哲不如一個放屁！」

柯文哲認為國民黨過去宣稱台灣經濟狀況差，是他們帶來黃金才能促成台灣經濟發展。柯文哲說「這叫放屁」，因為二次大戰後，若與全中國省份相比，台灣無論在GDP、用電用水量上都是最高。

蔡正元不滿表示「柯文哲的回答，證明他的經濟學知識很白目」，蔡指出台北市區當時的人均用水量和用電量，都比不上上海市區，質疑柯文哲懂不懂。另外，戰後日本經濟崩盤，完全靠美國的特殊外銷訂單和賺南北韓戰爭的外匯，才創造戰後第一次經濟發展高潮。

台灣也一樣，銀行被日本人掏空，那位苯陳儀又用舊台幣，1:1去換日本人的台銀券，等於替日本人承擔掏空債務，舊台幣當然一敗塗地，新台幣發行成功，就是靠蔣介石帶來的黃金以及很多人不知道的「外匯」。

當時全中國各銀行，存在美國的外匯有90%，靠蔣宋美齡的外交手腕，被蔣介石拿來穩定新台幣，只有10%被毛澤東拿回去，蔡正元說沒有這筆黃金和外匯，新台幣穩定不了，台灣島的經濟，連起飛的跑道都沒有，更不必提發展了。因此，蔣介石的黃金對台灣經濟發展很關鍵。

蔡正元痛批柯文哲是皇民出身，要誇大日本殖民的重要性，是人性墮落的必然，但也不能違背歷史真相，否則柯文哲不如一個放屁！

(中時電子報)