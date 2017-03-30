平息關切 伊凡卡：我是不支薪白宮員工
美國第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）今天表示，她將以不支薪、非正式總統顧問角色在白宮工作。伊凡卡出面喊話，盼平息外界對她在白宮辦公的道德關切。
路透社報導，她在聲明中說：「我聽到我以私人資格擔任總統顧問引發疑慮。在自願遵從所有道德規範下，我將作為1名不支薪白宮員工，接受其他所有聯邦員工相同的約束。」
白宮本月20日宣布，35歲伊凡卡將出任她父親、美國總統川普非正式顧問，並將在白宮西廂有專屬辦公室。消息一出，可能的利益衝突質疑聲浪此起彼落。
伊凡卡在提供總統建議上影響力日增。她的夫婿庫許納（Jared Kushner）也是川普十分重要的顧問。（譯者：中央社蔡佳敏）1060330
(中央社)
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