一「泡」雙「享」日勝生加賀屋泡湯送早餐
大地回暖，鳥語花香讓北投到處都充滿了春天的氣息。為鼓勵消費者善用春之早晨，日勝生加賀屋將從4/1起首次推出「你泡大眾湯，我請吃早餐」的活動！在4/30前前往到日勝生加賀屋泡大眾湯，就可以獲得價值720元+10%的天翔早餐貴賓券(兌換時間至9/30止)。
早起的鳥兒有蟲吃，3F的天翔廳從上午7點開始供應菜色豐富的日式自助式早餐，一直持續供應至上午10點，為賓客們準備了來自北海道香甜可口的白米飯，每嚼一口都有濃郁的飯香，另外由當季嚴選食材所製成的「小缽料理」，是市面上少見的傳統日式早餐配菜，十分具有特色。此外，餐檯上當然還有「刺身料理」讓客人自由取用吃到飽。
日勝生加賀屋「你泡大眾湯，我請吃早餐」活動內容：大眾湯費用:平日NT$1,200元 / 假日NT$1,500元。早餐供應時間：上午7點至上午10點 (需事先預約)。
(工商)
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