「台南-大阪」航線開通！943教你暢玩和歌山採草莓

體驗和歌山電鐵，充滿童趣味，大小遊客好開心。（圖取自943部落格）

來和歌山採草莓、看超Q貓站長「第二代」！春暖花開，緊接著又到盛夏，來趟小旅行為自己增廣見聞、增添美好回憶吧！據觀光局資料指出，台灣人出國最喜歡去日本，然東京、大阪、北海道去多了，總會希望去些新景點！近來國人赴日本二線城市旅遊正夯，華航近來也開辦「台南-大阪」直飛航線，不用舟車勞頓到桃園機場搭機，中南部民眾也能輕鬆前進日本賞美景、泡溫泉、嘗美食！

和歌山古城。（達志影像／shutterstock提供）

台南市政府觀光旅遊局為鼓勵台南市民踴躍搭乘中華航空「台南-大阪」直飛航線，特別與中華航空合作邀請人氣旅遊專家943擔任觀光大使，親自搭乘華航台南直飛大阪前往和歌山踩線撰寫指南分享給台南市民。

和歌山「貴志站」採草莓，樂活又有趣。（圖取自943部落格）

943為知名的旅遊作家及旅遊部落客，常於各大媒體電視分享超值及省錢的旅遊小撇步，代表著作「10萬元環遊世界」引起台灣各地愛旅遊的朋友熱烈的迴響與討論，這次943特別為此條航線從台南機場為起點規劃了一系列的省錢、超值又另類好玩的「關西和歌山草莓之旅」。

日本和歌山鐵路貴志站「貓站長」5歲雌貓「二玉」正式獲任命為貴志站的新站長。（達志影像／shutterstock提供）

943除了推薦便宜超值的住宿、美食、文創及景點之外，文中更是分享了此條航線出入境不用排隊、台南機場交通、以及適合規劃親子旅遊等優點，文末更舉辦贈獎活動，有Panasonic贊助的新上市 ELUGA PURE日系手機、和歌山限量商品、華航飛機模型、機票折價卷等豐富獎品。

和歌山電鐵「梅星號」。（圖取自943部落格）

這條中華航空「台南-大阪」航線特別適合南部的鄉親，每週二、五由台南直飛大阪且價格親民，想要搶便宜的朋友不用苦苦等待廉價航空特價又怕搶不到票，加上有日本血拼族必備的行李上限30公斤以及不定期推出特色機上餐點如近日推出的加厚排骨便當等優點，降價時比買廉價航空更划算更超值。

知名「和歌山拉麵」美味又清爽。（圖取自943部落格）

此外，午去午回的班機時刻去回程都有緩衝的國內通勤時間，不必漏夜出門趕巴士或可省去價格不斐的桃園高鐵票成本，且台南航空站位於市中心不遠處，不用擔心太早太晚沒有機場巴士，利用此條航線遊玩關西地區可充分享受悠閒從容的舒適旅行。

和歌山秋天楓葉美景。（達志影像／shutterstock提供）

中華航空為了造福台南市民，破天荒推出「台南-大阪」航線專屬的促銷代碼，於中華航空官方網站訂位優惠500元，台南的市民如果近日規劃要去關西旅遊，快上華航官方網站促銷代碼輸入「TNNOSA」訂票，跟著943一起體驗超值另類的「關西和歌山草莓之旅」吧！

(中時電子報)