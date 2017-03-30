手扶梯就是要靠右站 倫敦人也改不過來

特派看世界專欄在台灣習慣搭手扶梯靠右站，在倫敦，人們搭手扶梯同樣靠右站，曾有人發起試行運動企圖改變，但民眾的習慣總是難改。

台北捷運剛啟用時，宣導搭乘手扶梯靠右站立，把左側留給趕時間的人通行，但2005年跨年夜捷運市府站發生意外後，改為宣導「緊握扶手，站穩踏階」，不再強調「靠右站立，左側通行」，但民眾早已習慣成自然。

現在每到忠孝復興等繁忙轉乘站，即使尖峰時刻滿滿都是人，民眾還是習慣站在手扶梯右邊，左邊往往空無一人。如果站在左邊卻不移動，還會被人白眼。

倫敦的地鐵站自從有手扶梯開始，灌輸民眾的概念也都是「靠右站」；然而，若手扶梯非常長，民眾在手扶梯上走動的意願就降低了，反而會導致手扶梯後方排起長長人龍，讓情況更為混亂。

因此，倫敦最繁忙的轉乘站霍缽站（Holborn）2015年11月曾發起3週試行運動，呼籲通勤族把電梯站好站滿，確實也減少壅塞情形約達3成。

採行的方法是，手扶梯一共有3道，一道上行、一道下行，都宣導站好站滿；另一道則是上行手扶梯，則留給趕時間的乘客。試行結果發現，若單站在手扶梯一側，尖峰時期每小時僅有1萬2745人能夠通行；但若並排站，就有1萬6220人能夠通行。

倫敦交通局（TfL）表示，研究顯示，手扶梯的長度若超過18.5公尺，民眾就不太願意在上面走動，而霍缽站的手扶梯有23.4公尺長。

由於效果不錯，霍缽站隔年又試行6個月，希望乘客好好利用手扶梯空間，不要站在右側傻等。

站內設有各式各樣標語，鼓勵乘客改變習慣，包括手扶階梯的左側被畫上腳印圖樣等。結果顯示，在尖峰時期，並排站確實比留下一排空間讓人行走，運輸效率要來得更高。

然而，事實也證明，人是習慣的動物，民眾反彈聲浪不小，也有不少人根本不甩宣導，仍舊在手扶梯左側大步向前走。

有網友說，「叫我在手扶梯上並排站，就是辦不到。」還有人說，「叫英國人站在手扶梯左邊，就像是叫地下鐵的老鼠吃飯前去洗手一樣。」

TfL也表示，並沒有打算讓霍缽站永遠採行這種規定。

現在若在倫敦搭地下鐵，在手扶梯上最好記得靠右站立，若是傻傻站在左邊，倫敦人可是會不客氣地叫你閃邊別擋路。1060330

(中央社)