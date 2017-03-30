收禮對陸提供情資 美國務院僱員遭控訴
美國聯邦檢察官今天指出，國務院1名接觸敏感外交資訊的僱員遭到控訴，因為她未通報與中國大陸的外國情報人員接觸，以經濟資訊交換對方酬禮。
路透社報導，就這項針對國務院僱員克萊彭（Candace Claiborne）妨礙司法及對聯邦調查局（FBI）作出虛假陳述的指控已在華府聯邦法院提出，國務院1名女發言人未能立即就此置評。
根據法院文件內容，克萊彭在2011年收受1名大陸情報人員近2500美元，以換取美國對大陸相關的經濟政策資訊。
值美、陸這兩個全球最大經濟體因北韓、南海、台灣和貿易等問題關係緊繃之際，美國總統川普和大陸國家主席習近平將在4月6、7日會面。克萊彭遭控消息就在此之前傳出。
60歲的克萊彭自1999年起在國務院工作，這段期間她曾任職多個海外職務，包括伊拉克、蘇丹和大陸等大使館和領事館。（譯者：中央社徐睿承）1060330
(中央社)
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