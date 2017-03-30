郭泓志春訓再登板 三振化解滿壘危機

台灣左投郭泓志今天再度支援美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士隊的春訓賽事，投1局2個保送被敲1支2壘打，但連投2個三振，化解滿壘失分危機，表現不俗。

教士對戰芝加哥白襪隊的熱身賽，教士先攻，雙方打完前8局9比9平手，9局下郭泓志登板，因他過去效力洛杉磯道奇隊時，曾被賦予道奇終結者重任，這次9局下被指派登板，也是球隊在測試他的能耐。

他率先面對的打者是7局曾擊出1壘安打，並帶有1分打點的阿爾瓦雷茲（Eddy Alvarez），阿爾瓦雷茲對壘郭泓志把球打向3壘滾地，被封殺在1壘前，1出局。

接下來是3局下曾擊出2分全壘打的指定打擊戴蒙尼柯（Nicky Delmonico），郭泓志4壞保送他，下一棒輪到卡爾（Alex Call）則擊出沿著左外野邊線的2壘安打，1人出局2、3壘有人。

隨後輪由8局下曾被四壞保送的柯林斯（Zack Collins），郭泓志對他投了保送，造成白襪1出局滿壘。

還好郭泓志及時回穩，連續三振被譽為2017農場十大新秀的亞歷山大（Luis Alexander），以及8局下曾擊出2分全壘打而追平比數的打者彼得（Jake Peter），有驚無險化解失分危機，比賽結束，雙方9比9平手。

而郭泓志三振彼得，讓彼得跟不上他投球節奏，猛力揮棒落空，彷彿又讓人看到，過去在道奇巔峰時期，虎虎生風的郭泓志回來了。1060330

(中央社)