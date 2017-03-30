NBA》復出近了！勇士宣布杜蘭特傷情無反覆

勇士最近狀況不差，杜蘭特根本無需趕著宣告復出。(美聯社資料照)

勇士球迷掛念不已的杜蘭特傷勢狀況，終於有了比較明朗答案！勇士30日官方宣布，3月1日傷到左膝的杜蘭特，復原狀況相當良好，也沒出現任何傷情反覆，仍有機會在例行賽結束前復出，他將於7到10天內再次接受傷情評估。

根據勇士官方發布新聞稿，杜蘭特已經開始進行包含投籃、跑步、跳動等無對抗性的訓練，未來幾天內將提升他的訓練強度，包括進行更具爆發力的切入與橫向移動等動作，然後再來看看他的左膝承受狀態，決定是否繼續加強訓練量。

目前杜蘭特最可能復出的時間點，是在本季最後3場例行賽，分別是4月9日對鵜鶘、4月11日對爵士與4月13日對湖人，都在勇士主場進行，勇士希望他可藉由這3場比賽找回場上球感，提前替季後賽做好準備，前提是他的上場時間必定受限。

只是勇士最近暫時無須杜蘭特趕著歸隊，畢竟他們最近突破先前低潮，勇奪8連勝，60勝14敗戰績也繼續穩居聯盟龍頭地位，跟西區第2馬刺之間仍有2.5場勝差，勇士隊友似乎在告訴杜蘭特可以不用太急著回來一樣。

(中時電子報)