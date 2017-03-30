NBA》復出近了！勇士宣布杜蘭特傷情無反覆
勇士球迷掛念不已的杜蘭特傷勢狀況，終於有了比較明朗答案！勇士30日官方宣布，3月1日傷到左膝的杜蘭特，復原狀況相當良好，也沒出現任何傷情反覆，仍有機會在例行賽結束前復出，他將於7到10天內再次接受傷情評估。
根據勇士官方發布新聞稿，杜蘭特已經開始進行包含投籃、跑步、跳動等無對抗性的訓練，未來幾天內將提升他的訓練強度，包括進行更具爆發力的切入與橫向移動等動作，然後再來看看他的左膝承受狀態，決定是否繼續加強訓練量。
目前杜蘭特最可能復出的時間點，是在本季最後3場例行賽，分別是4月9日對鵜鶘、4月11日對爵士與4月13日對湖人，都在勇士主場進行，勇士希望他可藉由這3場比賽找回場上球感，提前替季後賽做好準備，前提是他的上場時間必定受限。
只是勇士最近暫時無須杜蘭特趕著歸隊，畢竟他們最近突破先前低潮，勇奪8連勝，60勝14敗戰績也繼續穩居聯盟龍頭地位，跟西區第2馬刺之間仍有2.5場勝差，勇士隊友似乎在告訴杜蘭特可以不用太急著回來一樣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。