台中市議會超黨派辦公室 針對追加預算發表公開聲明
台中市議會超黨派辦公室，今天針對市府於臨時會中，提出追加減35.5億元的預算，今天上午一致表明立場並公開聲明，針對議會決議統刪自行調整部分，竟以刪除絕對經費科目方式，罔顧大台中市民生福祉，進行政治對抗鬥爭，超黨派表達嚴正抗議暨深切遺憾。
市府指出，本次追加預算項目多是與民生相關的重要建設，包括：大雅上楓國小活動中心興建工程、葫蘆墩圳環境營造計畫、水湳轉運中心規劃設計監造、興建仁愛之家多功能大樓、路平專案等，都是亟待進行的工程項目。
市府強調，其他如充實愛心食物銀行、公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫等，都是因牽涉今年重要施政項目或民生需求；經市府檢視後認為有辦理的必要性，故爭取議會同意，市府將努力爭取議會支持。
超黨派辦公室陳成添、吳顯森、段緯宇、陳清龍、洪金福、朱元宏等6位議員說，對於台中市政府部份局處，對於定期會明確刪除之預算科目及預算，不經覆議法定程序，直接違反預算相關法規，原封不動提出追加案，超黨派除表達堅決反對立場外，並強烈要求送中央內政部進行處理解釋，以對台中市政府進行合理規範要求，並期化解府會爭端。
吳顯森指出，對於追加減案中之人事部分，不合情理，別有用心，無法同意；里鄰重新劃分案，內含選舉算計部份，應于暫緩，對於無爭議部份，可經大會討論同意方案後，先行實施。交通等三局於七期租賃辦公大樓案，超黨派認為高度浪費市民公帑，堅決反對！
超黨派建議，台中市警察局潭子區新建辦公區暫緩遷入，先作為交通等三局臨時辦公處所。台中市議會遷移至霧峰省諮議會，府會園道議會辦公大樓，讓由市政府局處運用辦公，或由市府秘書處，另擇適合閒置辦公樓舍，讓交通等三局遷入辦公。
(中時)
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