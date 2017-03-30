語重心長！馬英九：台灣在國際應扮演五種角色
前總統馬英九卸任後依然行程滿檔，昨天(29日)到暨南大學演講，提出了台灣國際角色的定位問題。他表示，台灣應該在國際上扮演五種角色，促進和平締造、國際人道、文化交流、科技商機、中華文化等領域。
據港媒中評社訊，馬英九29日在暨南大學演講，主題是「中華民國在國際社會的新角色」。他說：「在九年前就任之時，就致力於台灣的國際角色經營，希望台灣能扮演和平締造者、國際人道提供者、文化交流推動者、新科技與商機創造者，以及中華文化領航者。」
馬英九強調：「維護台灣安全有三道防線，首先是兩岸關係的制度化，其次是打造國際聯繫，最後才謀求軍事戰備。而上述所說的國際聯繫，就包括了和平締造、國際人道、文化交流等部份。」
對於較具爭議的中華文化領航者一說，馬英九表示：「我不反對簡體字，但支持『識正書簡』。畢竟兩岸分隔太久，很多生活用語出現分歧，也希望未來能推動兩岸民眾書同文。」
(中時電子報)
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