台積電出走美國 台灣還能留住什麼？
日前傳出台積電最先進的3奈米晶圓有意赴美設廠，震撼業界，也震動政府層峰，派出二位部長和一位署長去找台積電董事長張忠謀「聊天」。蔡政府上台後，政經環境持續惡化，就連指標性企業都想出走，台灣究竟還能留住什麼？
台積電是世界第一的晶圓代工廠，更是台灣指標企業。這次傳出要出走美國的項目，是最先進的3奈米製程廠，投資金額高達5000億台幣。台積電為何想赴美？據傳可能卡在環評、空污、土地、缺電等問題。但深層原因，可能是受不了台灣混亂的政治和不受控制的民粹。
港媒中評社認為，張忠謀那麼綠也承受不了，說明台灣什麼都在失去，什麼都留不住了。
大企業出走，中下游企業可能跟著往外移。相對的，近年台灣的外來直接投資卻一再在亞洲國家或地區中吊車尾。台灣不僅經濟成長與就業低迷，也缺乏新技術的引進與擴散。台灣工商界質問台灣拿什麼拚經濟，蔡政府該如何回答？
(中時電子報)
關鍵字：台積電
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