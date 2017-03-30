一吃東西就狂拉不止 竟和失眠有關
一名約30歲上班族女子幾個月前開始猛拉肚子，每次吃完飯必跑廁所，做了胃鏡等檢查都找不出原因，直到日前失眠就醫，才意外發現拉肚子竟與睡眠不足有關。
長庚醫院睡眠中心主任陳濘宏表示，慢性失眠有「333準則」，包括30分鐘內無法入睡，每週半夜醒來或提早醒來超過3次，且持續3個月以上，就算是慢性失眠，根據長庚團隊日前統計，全台平均每10人就有1人飽受失眠之苦。
失眠影響，陳濘宏說，據國外大數據顯示，睡眠不正常可能和腦瘤、乳癌等疾病有關，臨床上也有許多上班族壓力大失眠，導致嚴重拉肚子狀況，其中又以女性患者居多。
陳濘宏表示，睡眠不足，白天醒著時須維持更高交感神經張力，導致心跳加速、冒冷汗、腸胃蠕動加快等症狀，他就曾遇過很多患者失眠就醫，才發現原來過去長期拉肚子，看醫生都看不好，竟是失眠害的，一旦睡好了，腸胃症狀迎刃而解。
究竟是失眠影響拉肚子，還是拉肚子影響睡眠？陳濘宏說，因果關係確實很難釐清，一方面可能是患者睡不好，導致隔天交感神經興奮，腸胃蠕動加快而拉肚子；另一種可能是患者本身就有焦慮症問題，自律神經本就亢奮，引發拉肚子、睡不好症狀。
長庚醫院一項最新調查顯示，失眠最嚴重有2個主要族群，一種是50歲到69歲熟齡族，另一種是女性族群。
長庚醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩表示，睡前30分鐘別用手機，如個性易緊張、難放鬆入睡，可透過心理師指導，學習放慢呼吸、放鬆肌肉動作，利用催眠、冥想等方法把思考靜下來。1060330
(中央社)
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