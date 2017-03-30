醫院婦癌篩檢月 免費篩檢還有好禮相送
迎接母親節，高雄市健仁醫院直到5月底推出「婦癌篩檢」月活動，到院接受免費子宮頸抹片及乳房攝影檢查婦女還可獲生活實用小禮品，並參加摸彩，最大獎為製麵包機。
健仁醫院獲衛生福利部國民健康署認證為健康促進醫院，也是高雄市政府婦女友善特色醫院，長期配合國家衛生政策，推動免費癌症篩檢服務。1日到5月31日推出「婦癌篩檢」月活動，希望藉活動讓更多婦女早期發現、早期治療。
健仁醫院醫務副院長蘇聖村表示，民國99年起承接免費婦癌篩檢業務，更把婦癌篩檢列為員工體檢必要檢查項目，院內更有女員工因接受子宮頸抹片、乳房攝影檢查而發現癌前病變及早期乳癌案例。
院方統計，101年到105年間到院完成子宮頸抹片發現子宮頸癌人數為21人、乳房攝影檢查發現乳癌人數為87人。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。