醫院婦癌篩檢月 免費篩檢還有好禮相送

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迎接母親節，高雄市健仁醫院直到5月底推出「婦癌篩檢」月活動，到院接受免費子宮頸抹片及乳房攝影檢查婦女還可獲生活實用小禮品，並參加摸彩，最大獎為製麵包機。

健仁醫院獲衛生福利部國民健康署認證為健康促進醫院，也是高雄市政府婦女友善特色醫院，長期配合國家衛生政策，推動免費癌症篩檢服務。1日到5月31日推出「婦癌篩檢」月活動，希望藉活動讓更多婦女早期發現、早期治療。

健仁醫院醫務副院長蘇聖村表示，民國99年起承接免費婦癌篩檢業務，更把婦癌篩檢列為員工體檢必要檢查項目，院內更有女員工因接受子宮頸抹片、乳房攝影檢查而發現癌前病變及早期乳癌案例。

院方統計，101年到105年間到院完成子宮頸抹片發現子宮頸癌人數為21人、乳房攝影檢查發現乳癌人數為87人。1060330

(中央社)