宜蘭員山生態教育館 環教課程開放預約

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行政院農業委員會林務局羅東林區管理處員山生態教育館即日起推出3套環境教育認證課程，歡迎機關團體、學校單位、公司行號與家庭旅遊等團體免費預約報名。

羅東林管處說，員山生態教育館民國98年開館至今，以保育教育推廣為宗旨，結合館舍展示與多元課程服務，104年通過行政院環境保護署環境教育設施場所認證肯定。

員山生態教育館即日起針對不同年齡與學習需求對象，推出「縱橫時空的森林之旅」、「森林動物冒險王」與「新方舟計畫」環教認證課程，提供機關團體、學校單位、公司行號與家庭旅遊等團體預約報名。

「縱橫時空的森林之旅」為1小時館舍導覽解說，適合學生、親子及一般大眾組團報名；「森林動物冒險王」為2小時學生方案，適合國民小學3到6年級學童參加，透過角色扮演遊戲認識保育類野生動物生態與生存危機；「新方舟計畫」為4小時專業研習，適合18歲以上成人參與。

羅東林管處表示，課程申請完全免費，希望藉各項生動有趣課程，帶領學員了解生態保育觀念，有興趣的團體可向館方提前預約。

此外，員山生態教育館常態性開館時間為每週六、日及各國定假日上午8時30分到下午5時；週一到週五將主動接洽各級學校改採預約服務制。1060330

(中央社)