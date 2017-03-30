林聰賢新毒換舊毒？李明賢：留給你們民進黨自己吃
日前衛福部食藥署放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，也首次開放「氟派瑞」（Fluopyram）使用於茶葉，遭民眾罵翻，農委會主委林聰賢則強調，氟派瑞毒性低，用於茶樹上是希望能讓其他毒性高的農藥退場。國民黨文傳會副主委李明賢認為，難道這就是江湖傳說的「新毒換舊毒」？台毒與農藥毒都很毒，千萬別再毒害台灣人民，這兩種毒藥就留給你們民進黨自己吃、自己用，別來亂毒、亂獨！
食藥署本月15日公告「開放農藥氟派瑞用於茶葉」，引發民眾與藍綠立委反彈，食藥署、農委會緊急開會，強調「氟派瑞」無致癌疑慮，殘留量也符合國際標準。林聰賢則表示，早期農藥毒性高，但為了整體環境考量，農委會一定會選擇毒性低、效用好的新款農用。
李明賢質疑這難道就是江湖傳說的「新毒換舊毒」？認為林聰賢不是衛福部、不負責食安，堂堂一個大主委如此替農藥辯護，正足以證明蔡政府的食安五環就是鬼打牆。
而所謂的「新毒換舊毒」，大概也就像是林聰賢換曹啟鴻一樣，這不是東邪換西毒，而是兩人對於農業政策毫無規劃與認識，結果就是毒害農民，因為新毒與舊毒的毒效都差不多。李明賢呼籲農委會主委要換個專業的上陣，別新毒舊毒傻傻分不清楚。
至於蔡政府，台毒與農藥毒都很毒，千萬別再毒害台灣人民，這兩種毒藥就留給你們民進黨自己吃、自己用，別來亂毒、亂獨！
(中時電子報)
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