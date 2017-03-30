巴黎沙灘今年恐無沙 與川普築牆有關

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每年夏天塞納河邊舉辦的「巴黎沙灘」活動，今年可能暫時看不到沙子。由於提供沙源的企業涉嫌資助敘利亞武裝團體，且一度願意協助美國築牆阻攔偷渡客，巴黎市決定不再合作。

巴黎市每年夏天都會舉辦「巴黎沙灘」（Paris-Plages）活動，在塞納河岸鋪上白色細沙，提供臨時酒吧和躺椅，還有清涼水柱和兒童遊戲區，讓無法出遠門度假的巴黎人也能想像自已身在海邊。

這些沙子一向由水泥營建業巨擘拉法基霍爾森（LafargeHolcim）集團提供，據稱完全來自法國諾曼第地區（Normandie），去年約鋪了3000公噸。

但費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎市決定未來不再使用這個集團提供的沙灘，原因之ㄧ是拉法基霍爾森集團對美國總統川普（Donald Trump）的「反偷渡」築牆計畫，一度表達願意提供建材。

此外，這個集團還坦承曾於2013年間接提供資金給敘利亞武裝團體，讓極端組織伊斯蘭國（IS）當時得以在占領區內的水泥廠持續運作。

有左派、生態黨及綠黨派系的巴黎市議員因此反對巴黎市繼續與拉法基霍爾森集團合作，議會之後也投票表決，確定不再合作。

今年的「巴黎沙灘」，可能將改由植栽空間和其他活動取代。1060330

(中央社)