成大好功夫 歷史系同班男女備戰世大運

我要評比

成功大學歷史系同班同學蔡毓恩、黃佳蓉同是跆拳道黑帶高手，今年更在美國、比利時的跆拳道公開賽奪佳績，目前正接受培訓，爭取參賽世界大學運動會。

成大說，103學年度首度招收體育保送生，蔡毓恩、黃佳蓉都因跆拳道優異，進入成大歷史系。

蔡毓恩父親是跆拳道教練，家裡經營跆拳道館，蔡毓恩從小學跆拳道，高中就入選國手，西元2013年在世界跆拳道品勢錦標賽拿下男女混雙第一名；升大學時，台灣師範大學、國立體育大學與台灣體育運動大學都曾向她招手，但她選擇成大歷史系。

黃佳蓉情況較不一樣，是在小學四年級時，應父母要求學跆拳道，國中、高中陸續到各縣市參賽都有好成績。

成大表示，蔡毓恩、黃佳蓉今年隨中華台北跆拳道培訓代表隊，參加美國、比利時跆拳道公開賽。在美國跆拳道公開賽，黃佳蓉獲男生團體金牌，蔡毓恩獲女生團體銀牌；在比利時跆拳道公開賽，蔡毓恩贏得混雙金牌、女子團體金牌，黃佳蓉則獲混雙銅牌、男子團體銀牌。1060330

(中央社)