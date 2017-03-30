五月天粉絲水準 北市府深夜發聲明

五月天29日重返1997年初登場的大安森林公園免費開唱。(圖／粘耿豪攝)

五月天29日邀歌迷重返大安森林公園開唱，帶來出道20年的經典歌曲《志明與春嬌》、《憨人》，勾起滿滿回憶，現場湧進3萬5000名粉絲，五迷也應偶像要求守秩序，散場也將手邊垃圾撿起，讓北市府公園處也發聲明，稱讚五迷非常有水準。

這是臺北市公園首次舉辦大型演唱活動，「相信音樂」動員300名工作人員維持秩序，北市府嚴陣以待，副市長陳景峻也到場視察，而現場秩序良好，阿信在台上也不斷提醒歌迷，離開時要記得帶走垃圾，大家都相當聽話，一起將手邊的垃圾撿起。

北市府公園處也在散場後發聲明，稱讚五迷非常有水準，自動自發將垃圾帶走，也感謝五月天一再呼籲，「這是一次很好的生態環境教育，也感謝觀眾具有高度的公民素質，這次的良好經驗，可以鼓勵相關的文化演出，他們也會再盤查，若有任何損毀，會要求相信音樂復原。

(中時電子報)