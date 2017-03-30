吳德榮：清明連假前冷後暖 僅半天下雨

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氣象專家吳德榮表示，今天到明天上午溫暖舒適，明天下午起鋒面抵達，伴隨降雨，4月1日下午雨停轉乾冷；清明連假天氣，只有前半天下雨，其餘3天半都晴朗，還算理想。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天到明天上午大氣穩定，是溫暖舒適、在陽光下微熱、早晚又略有涼意的天氣。

不過，明天下午將變天。吳德榮說，明天下午到4月1日上午，鋒面抵達並快速通過，伴隨對流性降雨，中部以北、南部山區雨勢較大，南部平地也有降雨機率；強冷空氣也隨鋒面南下，氣溫驟降，天氣轉濕冷，而這波冷空氣強度，已符合「大陸冷氣團」標準。

至於未來幾天，4月1日下午雨停、轉乾冷，4月1日晚間到2日清晨，氣溫降到最低，中部以北沿海空曠地區約可降到攝氏11度左右，都會區可降到12、13度。

4月2日高氣壓籠罩、天氣晴朗穩定，但冷空氣仍強，白天雖因日照而氣溫略回升，入夜後輻射冷卻開始作用；4月3日清晨，空曠、靜風地區氣溫甚至會降得更低，仍需注意；4月3日白天到6日，天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，氣溫回升、日夜溫差大。

吳德榮表示，整體而言，清明連續假期天氣，只有前半天下雨，其餘3天半都晴朗，還算理想，氣溫是前冷後暖。1060330

(中央社)