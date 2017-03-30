泰式青木瓜唰嘴 泰菜辣媽欲開店圓夢

「泰菜辣媽」陳瑪莉（圖）從泰國嫁到台灣多年，泰式青木瓜、酸辣湯深受好評，曾以快餐車賣泰國美食8個月，因無法兼顧丈夫、孩子而放棄。現在孩子大了，積極找開店地點圓夢。中央社記者劉世怡攝 106年3月30日

「泰菜辣媽」陳瑪莉從泰國嫁到台灣多年，泰式青木瓜、酸辣湯深受好評，曾以快餐車賣泰國美食8個月，因無法兼顧丈夫、孩子而放棄。現在孩子大了，積極找開店地點圓夢。

深邃五官，眼睛超會放電的陳瑪莉在內政部移民署任志工，除為移民署洽公的泰國人即時翻譯，署內員工最期待的就是陳瑪莉不定時做泰式青木瓜等美食，帶到署裡分享。

陳瑪莉說，民國88年就到台灣，一開始沒定居在台灣，丈夫都在國外工作，孩子上國民小學前在國外較多；孩子上國小時，和丈夫商量，決定在台定居，培養孩子好好讀書。

回憶和丈夫相識相戀過程，陳瑪莉說，男方原本是上司，當初到泰國工作，語言不通，她除在公司協助男方各方面事務，私下生活也教男方一些泰語。

兩人長時間相處，「愛情就來了」，88年結婚，有了3個愛的結晶，老大20歲唸大學2年級，老二18歲是高三生，最小13歲為國一生。

她指著之前開快餐車的照片說，喜歡烹飪美食，最小的孩子對美食方面很有興趣，她發現台灣人很喜歡吃泰國美食，她也想把家鄉味分享給台灣人。

她先開始做路邊快餐車，冬天賣酸辣湯等熱食，夏天賣較清爽的涼拌食材，像涼拌青木瓜，海鮮與薄片等。

「快餐車104年12月開張，每天下午4點賣到晚上8點半，105年7月收起來」，陳瑪莉說，當時很捨不得收起來，但丈夫忙著做工程常加班，孩子在各方面需大人陪伴，真的使她很難兼顧，最後只好放棄快餐車，以家庭為重。

陳瑪莉說，快餐車工作大部分是她一人完成，從買菜準備食材，開賣然後到收攤，假日太忙時，才找人幫忙。

在快餐車時，最開心的就是聽到客人讚美，如愛上她做的菜，好道地的泰國味。

她說，做快餐車讓她有做生意經驗，現在偶爾接些團體訂單，在家裡做，再送到指定會場，繼續累積財力及經驗。

陳瑪莉表示，現代人很流行野餐，泰國菜也可做好帶去野餐，之前有個野餐活動，介紹各國美食，她當時就做了泰式綠咖哩雞及南瓜布丁，時任總統馬英九吃完後，還誇獎「很好吃、很香」。

陳瑪莉說，最近覺得要認真找開店地點，發現小兒子也喜歡煮東西，會洗菜、切菜，準備食材，還決定未來要讀餐飲科學習發展。她對小兒子說，「如果以後有機會，媽媽可以幫你把基礎打好，以後開店成功，也可以讓你經營」，等於先替孩子規劃。1060330

(中央社)