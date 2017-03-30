向英國說再見 歐盟啟動政治紅線

英國昨天啟動脫歐，德國總理梅克爾宣布拒絕逕與英國討論未來關係，顯示歐盟向英國「說再見的第一天」，也是啟動政治紅線的開始。

英國首相梅伊（Theresa May）所簽署歷史性的脫歐信函，昨天由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），圖斯克在媒體前對英國說 「謝謝你們、再見」，並說歐盟會以建設性立場展開談判，並希望未來英國仍是一個密切的合作夥伴。

不過，隨後梅克爾（Angela Merkel）在柏林表示：「雙方談判必須首先釐清如何解開我們彼此的連結關係，…只有此問題解決了，我們才能開始磋商彼此未來的關係。」

緊接著，歐洲議會也對外表達聲援梅克爾立場，拒絕英國首相梅伊的要求，堅決表示在英國脫歐協議敲定前，不與英國討論未來關係。

歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）說：「有秩序的退出是絕對的要求，也是未來任何歐盟與英國夥伴關係的先決條件，這是不能談判的。」

從去年英國通過脫歐公投，到昨天正式啟動程序，而歐盟除了檯面上鋪陳感性的「說再見」外，其實梅克爾的表態清楚向英國傳達出訊息：歐盟才是訂遊戲規則的一方，對英國積極想要的「控制移民權」及與歐盟「全新貿易關係」劃下政治紅線。

而歐盟接下來處理脫歐的策略將愈來愈清楚，首先在收信後的48小時內，需將「談判協商計畫」送給英國除外的其它27個成員國，圖斯克已表示3月31日他會進一步說明。

一般預料，歐盟會先要求與英國達成共識的事項包括，付清先前承諾的歐盟經費帳單，歐盟方面預計是600億歐元（約新台幣1.8兆多元），以及歐盟公民在英國的權利與控制邊界等問題。1060330

(中央社)