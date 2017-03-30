毒蟲遇攔檢逃逸 沿路亂丟毒品

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新北市板橋區警方今天凌晨巡邏看到未開大燈可疑車輛，上前攔查，車輛企圖衝撞警員後逃逸。警方對空鳴槍追捕後，逮捕3名毒蟲，起獲多包毒品。

新北市政府警察局板橋分局警員王人賢、曹怡傑凌晨巡邏時，發現未開大燈的可疑黑色自小客車，上前盤查時，自小客車加速逃逸，並企圖衝撞值勤警員，警員對空鳴槍，並擊破小客車右後輪。

不過，可疑車輛逃逸間多次闖紅燈違規後，直接開上台65線南下行駛，警員鍥而不捨沿途追捕，終於在台65線土城段攔下。

警方說，車上駕駛及乘客共3人有多項毒品前科。

車上鍾姓男子辯稱，誤以為已遭通緝，規避稽查，現場雖未於車上查獲違禁品，依妨害公務帶返擴大偵辦。

王人賢、曹怡傑凌晨4時許沿小客車逃逸路線蒐尋後，在台65線9.3K起到9.6K處，沿路起獲多包毒品（安非他命7包共計毛重65.4公克、K他命8包共計毛重7.7公克），全案訊後依妨害公務、毒品危害防制條例移送台灣新北地方法院檢察署偵辦。1060330

(中央社)