終母子旅行 伊能靜：希望小哈利感受平均的愛
伊能靜去年6月生下愛女「小米粒」後，生活重心全放在女兒身上，產後並加盟真人秀《媽媽是超人2》，育兒生活全都露。儘管伊能靜忙照顧9個月大的小米粒，她仍沒有疏忽15歲的兒子「小哈利」，並在近日帶著兒子旅行，伊能靜也感性說：「我極力的希望他能感受平均的愛」。
與兒子互動如姊弟的伊能靜，感性在微博透露：「從懷了米粒，小王子的行程就開始跟著妹妹走」，原本可以說走就走，因為懷孕只能暫時停止，不過伊能靜還是希望能帶著兒子到處走「我極力的希望他能感受平均的愛」，儘管小哈利常說「我有自己的空間」，伊能靜仍想再多爭處相處時間。
近日伊能靜終於恢復與小哈利的母子旅行，兒子突然說：「好希望妹妹可以一起喔」，小哈利一席話讓伊能靜很感動，「再等一等，那時就是哥哥帶妹妹來一場說走就走的旅行，而我會替他們備好行囊，做上暖暖的飯菜等著他們回家。」
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
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