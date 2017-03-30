NBA》全勤也要MVP？哈登帶左腕傷續拚

哈登前役遭遇勇士時，好幾次表現出左手腕不舒服的模樣。(美聯社資料照)

自從19日出戰金塊時，火箭「大鬍子」哈登就摔傷左手腕了，但他為了自己全勤紀錄，到現在堅持不肯休兵，前役出戰勇士三分球投9中1，證明他確實受到影響，也讓火箭總教練丹托尼開始考慮，到底要不要讓哈登輪休！

其實從哈登最近的發言，就可知道他為何要帶傷奮戰，「我認為打滿82場比賽，對於競爭年度MVP是件很重要的事情，我不能把隊友拋在一旁，自己跑去休息。我只需要冰敷一下，然後接受治療，接著準備下一場比賽。」

不過本季場均得分29.3分排在聯盟第2，場均助攻11.4次排在第1的哈登，到現在仍然保持全勤，總上場時間在聯盟僅輸給灰狼前鋒威金斯，在火箭幾乎確定拿下西區第3種子的當前，是否還要繼續冒險帶傷上陣有待考量。

只是哈登跟自己好友韋斯布魯克之間的年度MVP爭奪戰還在上演，哈登清楚自己必須拿出更多表現，證明自己比起韋少更好，畢竟韋少很有可能完成本季場均大三元的驚人數據，哈登當然不想讓自己輕易缺陣。

甚至前火箭總教練麥克海爾也在此時放話，認為韋斯布魯克比哈登更具資格搶下年度MVP，或許麥克海爾是在挾怨報復，畢竟他在去年2月遭到火箭開除，當時就傳高層遭到哈登施壓，難怪麥克海爾一直在找機會「酸」哈登。

(中時電子報)