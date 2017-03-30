伊軍逼近IS摩蘇爾本營 巴格達自殺卡車攻擊17死

一群伊拉克市民3月25日埋葬一位命喪伊軍和IS之間激鬥的親友。(美聯社)

伊拉克特種部隊及警方和恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)在伊拉克大城摩蘇爾(Mosul)西部展開激戰，在這個號稱是IS精神總部之地爭奪控制權，在此同時首都巴格達發生自殺卡車炸彈攻擊，造成至少17人死亡。

路透社(Reuters)報導，伊軍和IS之間的激鬥主要發生在努爾大清真寺(al-Nuri mosque)周遭區域，將近3年前IS首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)就是在此宣布成立哈里發(caliphate，意指穆斯林教帝國)。最近幾天摩蘇爾火車站後也不斷發生戰鬥，直升機盤旋、直接用機上機關槍攻擊地面IS勢力。

在美國等多國聯軍的攻擊下，摩蘇爾已經成為IS在伊拉克現存最大根據地，數千名居民已經逃離，但還有上萬民眾被困在城中，面臨戰火、砲火以及空襲的危險。逃離的居民表示IS戰士混砸在一般民眾中，並躲藏在小巷子、傳統房屋和狹窄蜿蜒的道路。

IS已經開始使用小型商業無人機來對伊拉克軍隊投擲火藥，伊拉克軍隊已經至少打下一架疑似是IS的無人機。

在此同時根據BBC報導，巴格達發生自殺炸彈卡車攻擊，一名駕駛開著一台裝滿炸藥的油罐車攻擊巴格達南部一個哨站，造成至少17人死亡、60人以上受傷。雖然目前尚未有任何組織承認犯案，但IS過去曾經在伊拉克發動過類似攻擊。

(中時電子報)