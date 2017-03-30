不滿計程車司機騷擾追女兒 父持刀刺死司機

47歲汪姓計程車司機疑因追求蔡姓女子不成，多次到蔡女家中騷擾，30日清晨5點又到蔡家搗亂，與蔡女父親起了爭執，汪男疑似開車作勢要衝撞過來，蔡父氣得跑回家，拿出一把約25公分長尖刀，往汪男胸口刺去，旁人見狀緊急打電話將汪送醫急救，但仍於8點多宣告不治，蔡父呆站在現場，被趕來的警方當場逮捕，因他在拉扯過程中手也割傷，目前送醫包紮縫合，訊後將依殺人罪嫌移送法辦。

高雄警方表示，汪男因開計程車與30多歲的蔡女認識，追求1年多，最近蔡女不想再與他糾纏，態度轉而冷淡，汪男仍不時到蔡家騷擾，多次與蔡女父親發生口角。

30日清晨5點左右，汪男又到光華一路巷內的蔡家，試圖找蔡女挽回感情，再度與蔡父爭執。家人事後向警方表示，汪男衝上計程車，一度開車作勢衝撞蔡父，蔡父才衝回家，取出1把25公分長尖刀，直接往汪男胸口刺去，拉扯時自己的手也被畫傷。

警消獲報到場，將已無呼吸心跳的汪男送醫急救，仍因傷重，於早上8點多宣告不治；警方抵達時，蔡父站在現場一臉茫然，員警見他手上也是鮮血直流，送他到國軍高雄總醫院縫合包紮，之後將進一步偵訊，將依殺人罪嫌送辦。

(中時)