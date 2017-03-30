坎城影展新海報 大咖女星也遭修圖

法國坎城影展今天公布第70屆官方海報，義大利女演員克勞第亞卡蒂納的身影於正中央輕盈舞動。不過媒體很快就發現，照片經過修圖，她的腰圍、手臂和腿都被修得更纖細。

克勞第亞卡蒂納（Claudia Cardinale）容貌絕美，兼具性感與純真，在1960年代，是許多影迷心中的女神。

這張海報以紅色為底，寫上金色的數字「70」和「坎城」（Cannes）字樣，搭配克勞第亞卡蒂納於1959年羅馬某處的屋頂上拍攝的照片，她當時不過20歲出頭，臉上帶著暢快的笑容，穿著簡單的襯衫和長裙旋轉，裙擺飄揚成漂亮的波浪。

坎城影展表示，「舞著的克勞第亞，笑著的克勞第亞，生動的克勞第亞，這麼一個充滿冒險精神的女演員、一個獨立的女性、一個關心社會事務的公民，還有比這更美的新一屆坎城影展象徵嗎？」

今年78歲的克勞第亞卡蒂納在影展新聞稿中說，她很榮幸被選為第70屆影展海報主角，這張照片正是她對影展的想法，也就是「光輝」。

她說，她已不記得攝影師的名字，但這張照片令她想起自己的初衷，想起那個年代的自己，還無法想像有天能站上電影殿堂的台階。

不過，媒體很快發現，這張照片經過修圖，她的手臂、腿和腰圍都顯得比原圖更纖細，一些飛揚的髮絲也遭抹去。

在社群網路上，這張海報也引起討論。有人在新聞討論區表示，「如果連克勞第亞卡蒂納這麼美的女人都還要修圖，我們完蛋了」；但也有人認為，這只是視覺平衡問題，由於「坎城」、「70」的金色字體很細，照片的份量相對於字體不能太沉重。

坎城影展將於5月17日到28日舉行。1060330

(中央社)