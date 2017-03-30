華裔冰后關穎珊婚姻傳生變 丈夫訴離

享譽國際的華裔花式冰后關穎珊，4年多的婚姻傳生變，他的老公派爾（Clay Pell）訴請離婚，雖然派爾並沒有說如何支付女方贍養費，卻要求對方要付他法律顧問的支出。

關穎珊2013年元月嫁給今年35歲的派爾，這對「娶某大姊坐金交椅」的婚配維持了4年多，因派爾聲稱雙方有難以彌補的差距而訴離。

派爾也頗有來頭，他是前總統歐巴馬的白宮國家安全幕僚，活躍政界，曾參選羅德島州州長不幸敗選，這對鬧離的夫妻沒有生養子女，談離婚不涉及監護權誰屬，關鍵在於財產分配能否談清楚。

不過派爾不願鬆口打算怎麼付贍養費，卻要求女方要負責他的律師費用。

關穎珊是享譽國際的花式滑冰天后，曾5度奪得世錦賽冠軍，並曾兩度參加冬季奧運，分別奪得銀牌與銅牌。1060330

(中央社)