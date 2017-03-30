缺席20年前首場演出 冠佑：謝謝兄弟讓我變成我們

冠祐可說是五月天成員最愛虧的對象。(圖/本報系資料照)

五月天成軍20週年，昨晚在大安森林公園開唱，吸引3萬5千名歌迷捧場， 不過20年樂團剛成軍時鼓手並非冠佑，雖然缺席成軍首場演出難免可惜，不過冠佑表示這樣今天來反而有著不同意義及感動。

冠佑臉書全文。(圖/冠佑臉書)

冠佑表示20年前沒有想過會跟身旁四位團員走到現在，雖然四位成員說當時慶幸做出對的選擇，選了冠祐擔任五月天歌手，但其實內心更感激自己能加入五月天，雖然從首張專輯至今已19年，但多年來的回憶已經足夠伴隨他許久，最後更感謝寫道「謝謝我身旁的四位兄弟讓我變成了我們！未來我也將繼續默默的在後面鼓台上守護著你們」。

演出結束後，冠佑深夜一篇感性發文讓網友直呼感動，紛紛留言「諺明老闆～你永遠是五月天不可或缺的一份子」、「你是五月天的吉祥物」。

(中時電子報)