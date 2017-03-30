春遊三芝！嘗美味小吃、舉頭望櫻花、低頭賞杜鵑
春暖花開，正是出遊好時機！櫻花及杜鵑花綻放囉！於103年9月經新北市政府審核通過農村再生計畫的「三芝三和社區」，社區中的「三生步道」廣植吉野櫻及杜鵑花，吉野櫻目前約開三成。歡迎民眾清明連假期間至三和走走，也可以至社區農夫市集品嚐在地農產、體驗農事！
三和社區理事長江慶崇表示，三和社區裡的「三生步道」位於舊台二線17號橋旁，除了供遊客散步遊憩外，更是當地農民的農產品出入通道，步道沿著大坑溪而行可以看到拱橋流水、親水護岸等，步道兩側還有農田加上附近的梯田景觀，更豐富了農村生活及大坑溪的生態，兼具「生產」、「生活」及「生態」的特色，故有「三生步道」的美稱。
步道兩旁種植了山櫻花、八重櫻和吉野櫻，由於花期錯開，故賞花期較長，目前綻放的吉野櫻花瓣為五枚，花色初開淡紅，全開時漸轉白，沿著步道行走可一路向上欣賞，百餘株繽紛盛開的畫面，令人嚮往驚艷不已!步道下方更有紅、粉紅、白色杜鵑花叢點綴，別有一番風情。
民眾趁著清明時期，是來三芝賞櫻的好時機，可以在三和社區農夫市集品嚐在地農特產（石花凍、洛神花茶、山藥紅豆湯、烤地瓜、草仔粿…等），或是預約拔蘿蔔的農事體驗行程。
新北市農業局長李玟表示，三芝區三和社區推動農村再生計畫多年，不僅帶動當地農產行銷，更凝聚居民共識，活化了許多寙陋空間，打造三生步道周邊亮點。
清明假期時間不妨至三和社區走走，給社區居民鼓勵，品嚐在地無毒農特產品，喝喝石花凍或是山藥紅豆湯，賞花之餘也不要忘了把垃圾帶走喔
(中時電子報)
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