歐國盃踢贏英格蘭9個月後 冰島出現破紀錄出生潮
冰島近日迎來破紀錄的出生潮，沒有甚麼原因可以直接解釋這個現象，除了九個月之前，冰島國家男子足球隊在歐國杯不可思議擊敗足球強隊英格蘭。
根據英國電訊報報導，冰島首都雷克雅維客Landspital大學醫學院附屬醫院，一名麻醉科醫生在推特表示，周末產房所接生嬰兒前所未有的多，冰島雜誌《Visir》也報導，今年三月底四月初冰島出生率將會打破多年來的紀錄。這一切都發生在冰島在歐國杯以2-1擊敗英格蘭的九個月之後，高出生率與冰島隊的勝利很難不聯想在一起。
去年舉行的歐國杯是世界足壇盛事，2016年3月28日當天，全國人口約30萬人的冰島足球隊以2-1擊敗足球發源地也是傳統勁旅英格蘭隊，殺入歐國杯八強。奇蹟般的勝利讓冰島舉國歡騰，現在所有人都知道冰島人民是以甚麼樣的方式慶祝他們的大日子。
(中時電子報)
文章來源：英國電訊報
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