西部空氣品質糟 雲林以南多處紅害

今天早上空氣品質糟，整個西部的空氣品質指標圖示上幾乎是一片橘紅。雲嘉南、高屏地區多處地區及金門、線西都達紅色警示，而北部、竹苗及中部地區、馬祖則呈橘色提醒。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時50分的觀測資料，雲嘉南多數測站及高屏的橋頭、大寮、楠梓、左營、前鎮，還有彰化線西及金門地區都達紅害；北部的大園、觀音、中壢等、竹苗的湖口、新竹、頭份，以及中部地區幾乎所有測站和馬祖地區呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060330

(中央社)