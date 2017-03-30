川普女婿家族 終止和陸企交易

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美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）的家族今天證實，和中國大陸安邦保險集團（Anbang Insurance Group）就注資庫許納家族位於第五大道摩天大樓的洽商，現已結束。

美聯社報導，庫許納公司（The Kushner Cos.）證實，和安邦集團就注資曼哈頓第五大道（Fifth Avenue）再開發案的洽商現已結束。這個消息是由「紐約郵報」（New York Post）率先報導。

這項交易遭議員和政府倫理專家批評，稱之為大陸試圖奉承白宮之舉。

庫許納公司發言人約爾斯（James Yolles）並未說明為何取消和安邦的磋商，僅表示這是雙方共同決定。他表示，庫許納公司仍在和其他潛在投資人洽商。1060330

(中央社)