台大論文案 葉丙成相信調查力求公正

科技部和教育部今天將公布台灣大學學術倫理案審議結果，台大電機系教授葉丙成在社群網站臉書（facebook）發文表示，從特別委員會組成，他願相信台大調查力求公正客觀的決心。

他說，在眾人皆曰可殺情況下，不知多少人完整看過台大論文事件的20頁特別委員會調查報告？身為台大老師，他最在乎台大是否有決心認真面對，在學術倫理作出公正客觀調查，「這是台大能否從此事再出發，重新建立社會對台大信任的重要關鍵」。

葉丙成表示，如果台大沒決心面對校長的調查，只想用技術手法掩蓋，身為台大一分子，他會引以為恥；如果台大確實有決心好好調查，外界也不該在追究行政責任的同時，污衊台大在調查學術倫理是護航，對學術倫理調查的公正性、客觀性，關乎一校信譽，不能有灰色地帶。

閱讀台大論文事件調查報告後，他說，他這才瞭解調查委員會的組成，特別委員會6成員來自校外，以委員會組成來自中央研究院院士和大量引入國外專家調查，「我願意相信台大的調查有力求公正客觀的決心」。

外界多次提到調查期間，台大校長楊泮池未請假，恐造成調查不客觀，葉丙成表示，這些特別調查委員會成員是否會因台大校長沒請假，就甘冒自己學術聲譽身敗名裂風險，為台大護航？校長請假與否，是否會對特別委員會調查造成差別？

他說，國立大學預算來自納稅人，社會各界對台大多所鞭策，台大該虛心接受，台大特別委員會的學術調查是否公正、客觀，大家應好好檢視；如果特別委員會組成跟調查有問題，台大應受公評，如果特別委員會的組成跟調查公正，外界也應公正看待學術調查結果。1060330

(中央社)