邁阿密網賽直落二勝 詹詠然女雙晉4強

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台灣網球女將詹詠然與搭檔辛吉絲（Martina Hingis）在邁阿密公開賽（Miami Open）女子雙打賽事，以直落二擊敗對手，順利晉級4強。

世界職業女子網球協會（WTA）女子組總獎金766萬9423美元（約新台幣2億2935萬元）的邁阿密公開賽當地時間20日起在美國邁阿密進行。

詹詠然和瑞士名將辛吉絲的組合，8強戰遭遇的是斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）和西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的組合。

比賽開打後，詹詠然/辛吉絲在第3局、第7局遭對手破發，但兩人在第4局、第8局兩度突破對手發球局，第10局兩人在破發成功後，以6比4先拿下首盤。

次盤詹詠然/辛吉絲在第1局就被對手破發，但在第2局、第4局連續攻破對手發球局，加上兩度保發成功，連下4局反以4比1領先，3度破發成功後，兩人再以6比2鎖定勝利。

拿下這場比賽，詹詠然/辛吉絲成功闖進4強，接下來將面對大會女雙第3種子，印度女將蜜爾莎（Sania Mirza）和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）的組合。1060330

(中央社)