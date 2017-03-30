迎接復活節 晶華出奇蛋

為迎接復活節，台北晶華酒店推出各式「奇蛋」創意甜點。（圖／晶華酒店）

在蛋內「鑲」入甜點，需要一番功夫與巧思。（圖／晶華酒店）

復活節快到了！這是輕鬆自在、深受大小朋友們喜愛的節日。在西方國家，復活節並蘊含著深遠的宗教意義，不僅象徵著希望與重生，更是親友們彼此表達關愛和祝福的最佳時機。

今年復活節落在4月16日，為了讓大小朋友們感受大地回春、萬物萌發的生機，台北晶華酒店將於4月1日至30日，推出以巨大無比的鴕鳥蛋殼以及天然放牧土雞蛋殼為原料以及盛器的「晶華出奇蛋」和「晶華迷你蛋」，兩款集結「食藝、創藝、玩藝」的五星主廚雞蛋糕將於酒店一樓Regent Gift Shop銷售，加入晶華酒店@Line好友生活圈(於Line好友中搜尋@regenttaipei)，4月1日至4日期間預購，可享9折優惠！

復活節(Easter)、又稱主復活日，是歐美社會中僅次於聖誕節之外的重要節慶之一，源自於基督徒紀念耶穌復活，是每年春分月圓後的第一個星期日。西方人認為蛋具有兩次生命，第一次是「新生」，第二次則是「重生」，重生也就是象徵復活的意思。

每到復活節，人們會將蛋煮熟、用多彩的顏料作為美麗的裝飾，再贈予親朋好友，表達重生、希望的美好祝福以及慶祝春回大地的喜悅，演變至今，人們不僅享用美食歡慶，各款與蛋相關的應景商品、繽紛糕點，更是營造出了滿滿的歡愉氣氛。

台北晶華延續去年熱銷商品—「晶華出奇蛋」的創意，主廚今年以天然純淨、健康無虞的放牧土雞蛋打造同樣讓人驚喜的「晶華迷你蛋」，前者以鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕；當您準備品嚐「晶華出奇蛋」時，必須先以小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕隨之破蛋而出，食用時可以搭配「鮮釀野莓糖漬果泥」或是「手工馬斯卡彭奶油」。

主廚最新的創意之作—「晶華迷你蛋」共含香濃可可及蜂蜜香草兩種口味，製作香濃可可口味時，必須先將全蛋、蛋黃、糖及可可粉拌勻，再加入融化的72%黑巧克力及無鹽奶油，之後拌入能承受高溫烘烤的高熔點巧克力豆，最後注入土雞蛋殼中烘烤，即成為烏黑亮麗、濃醇香甜的可可雞蛋糕；而色澤橙黃、口感綿密的蜂蜜香草蛋糕，是將蛋黃、蜂蜜及糖共同拌入新鮮的熱牛奶、法國頂級依思妮奶油及新鮮香草籽後，再與日本紫羅蘭麵粉一起拌勻並注入土雞蛋殼中，再擠入些許卡士達醬即可烘烤成蛋香四溢、輕盈綿密的蜂蜜香草雞蛋糕。

「晶華出奇蛋」竹籃禮盒售價1,080元(含駝鳥蛋型甜品1顆、2款沾醬、6色環保無毒著色筆、1只手工木製小槌)，「晶華迷你蛋」禮盒售價380元(含香濃可可及蜂蜜香草兩種口味各三顆)。

(工商)