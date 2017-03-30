南投警方緝獲詐騙嫌犯 2嫌羈押禁見
南投市28日下午發生歹徒假冒檢察官詐騙70歲黃姓老婦58萬6000元得逞後，再持續以電話要求被害人將帳戶餘款136萬元全部提領交付監管，南投分局獲報成立專案小組，昨天下午在南陽路當場緝獲葛、林2名車手，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送南投地檢署聲押獲准。
警方調查，葛、林2名嫌犯均有詐欺前科，其中葛嫌更是2015年在印尼巴厘島遭中印警察聯手查獲遣返的詐欺集團成員。
南投分局提醒民眾，若接到醫院、檢察官（法官）或是警方電話，指因證件遭冒用涉及洗錢、綁架、擄車勒贖等案件，必需凍結帳戶或監管銀行存款，並要求不得對外洩露，否則就將您羈押等情況，全是詐騙手法。
檢警不會在電話中製作筆錄，也不會要求民眾到超商接收傳票公文，更不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，民眾如接到疑似詐騙電話，千萬不要緊張，切記「一聽二掛三查證」口訣，讓「165、110」保護財產權益。
(中時)
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