竹市抽驗清明食品 沙拉捲大腸桿菌過量

我要評比

為維護清明食品衛生安全，新竹市政府衛生局抽驗20件清明節常購買的食品，初驗結果發現一件法式沙拉捲大腸桿菌群超標，已要求限期改善後複驗。

新竹市衛生局今天表示，本月已在轄內市場、潤餅專賣店、食品製售場所，抽驗潤餅、菜包、米苔目、豆芽菜、紅龜粿、壽桃等計20件，檢驗項目為防腐劑、衛生標準、漂白劑、甲醛，其中一件法式沙拉捲的大腸桿菌群過量，初驗衛生標準不符規定，已針對不合格業者予限期改善，進行輔導後再複驗，抽驗名單公布於竹市衛生局網站 http:// dep.hcchb.gov.tw/。

竹市衛生局表示，大腸桿菌群為食品的衛生指標，數量過高表示業者製作過程中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳而導致交叉污染，違反規定者可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，選購清明節製品時，應選擇商譽良好且作業場所清潔衛生的店家，選購食品看清楚標示，勿購買來路不明、過白或過於鮮艷的產品，購買潤餅、粿類即食食品應儘速食用完畢，以免影響品質。

另掃墓祭拜食品，長時間常溫下放置，容易有微生物滋生，故應注意食品的冷藏或冷凍保存，且宜加熱後再食用。1060330

(中央社)